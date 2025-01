"Inzaghi (ieri in tribuna perché squalificato) ha cambiato tre giocatori rispetto al 2-2 nel recupero post-Supercoppa con il Bologna: Pavard (ultima da titolare in A con il Napoli, 10 novembre) per Darmian e Carlos Augusto per Bastoni nella batteria dei centrali più Taremi per Marcus Thuram in attacco. Un atto di fiducia nei confronti dell’iraniano, criticatissimo per le occasioni sciupate con il Bologna e ancora a secco in campionato, che il centravanti non ha però saputo cogliere. A mettere il carico alla crisi, ormai conclamata, dell’iraniano, il gol segnato da Thuram nel finale grazie all’imbeccata di Arnautovic, pure lui entrato in corso d’opera: rete alquanto significativa perché dall’ultima volta in cui il francese e Lautaro sono entrati a braccetto nel tabellino alla voce marcatori era stato a Frosinone, 10 maggio, ovvero 254 giorni fa", aggiunge il quotidiano.