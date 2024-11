Il Giornale – Inter, battuto l’Arsenal con una difesa mai così feroce

Arteta manda in campo Gabriel Jesus e prova a recuperare la partita assediando i nerazzurri: arriva un quasi autogol di Taremi che Dumfries salva sulla linea con Sommer ormai battuto. Sul portiere nerazzurro il quotidiano scrive: "Uno che oramai in uscita dà più brividi che sicurezze". Pure Bisseck salva in calcio d'angolo su una conclusione ravvicinata di Havertz. Inzaghi decide di mandare in campo Barella, Mkhitaryan e Thuram, poi manda in campo anche Dimarco e così resta solo il francese in avanti e l'Inter si difende a cinque e porta a casa tre punti preziosissimi.

Le pagelle

Il quotidiano rifila cinque e mezzo a Sommer un'uscita alta che rischia di costare caro e non è la sola imprecisione del portiere. Il migliore in campo per il giornale è Dumfries a cui viene dato sette per la traversa beccata in pieno, per i duelli che si va a cercare insieme ai gol e per averne salvato uno. Voto alto, 6.5, anche a Calhanoglu per il gol sfiorato e la mira da cecchino dal dischetto del rigore. 6 a Lautaro: "Ammonizione sciocca. Gli manca lo spunto, non il piede".