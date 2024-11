[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]

Sono emerse delle immagini che scagionano il portiere nerazzurro. Sommer, infatti, va a contrasto con Merino ma colpisce anche la palla Redazione1908 7 novembre - 10:49 Si è molto discusso, nel post Inter-Arsenal, del presunto fallo da rigore di Sommer su Merino. Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, si è molto lamentato del mancato penalty. Ma nelle ore successive sono emerse delle immagini che scagionano il portiere nerazzurro. Sommer, infatti, va a contrasto con Merino ma colpisce anche la palla prima ovviamente di entrare in collisione con il centrocampista dell'Arsenal. Immagini chiare: Leggi i

