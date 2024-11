Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa, al Meazza dopo la sconfitta in Champions League, per 1-0 contro l'Inter. Queste le parole dell'allenatore della squadra londinese, raccolte dall'inviato di FCINTER1908.IT. «La cosa più brutta della serata è il risultato: dominare contro l'Inter non lo aveva mai visto, ma conta il risultato. E ci sono decisioni che hanno assegnato il risultato. Sul rigore, non so. C'è una deviazione, non poteva reagire perché era a distanza ravvicinata e hanno deciso il rigore ma se quello è rigore c'è anche il rigore al mille per cento di Sommer per un pugno su Merino», ha sottolineato.