"Considerato che Taremi e Zielinski sono arrivati a parametro zero, Pep Martinez è stato l’acquisto più caro dell’Inter in estate e non è stato pagato poco (13.5 più 2 di bonus dal Genoa). Oggi con l’Udinese è arrivato il momento del debutto anche per il portiere spagnolo, in una gara secca sempre molto sofferta: l’Inter un anno fa non superò gli ottavi, beffato ai supplementari dal Bologna e Inzaghi ha l’intenzione di non ripetere l’esperienza. Ma allo stesso tempo ha necessità di fare turnover, perché la Supercoppa, primo trofeo stagionale, è dietro l’angolo", scrive il Corriere della Sera.