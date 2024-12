Pizzi: “L’Inter è in un gran momento. Quest’anno c’è più lotta ma resta…”

Vlahovic ha doppiato Lautaro quest'anno come gol. Che vuol dire?

"Se crei occasioni da gol è sempre un bene. Ad averne di presenza come Vlahovic, impegna sempre 2-3 difensori, è vivo. Non lo preferisco a Lautaro però ovviamente, anche se parliamo di un livello alto. Per i soldi spesi capisco che ci si aspetti sempre tanto da Vlahovic, per me all'Inter con Dimarco e gli altri farebbe anche più gol, perché ne esalterebbero delle qualità importanti che ha".