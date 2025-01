Sette per Barella, uno dei migliori in campo: "Recupera palloni, imposta, crea, ti spunta ovunque e viaggia sempre a velocità assurde. Questa Inter non può fare a meno di lui". Sette anche per capitan Lautaro: "Giocatore totale; difende, gioca spalle alla porta, imposta e cerca la porta. Dopo aver sbattuto più volte su Skorupski, trova anche il gol. Applausi". Sei per Simone Inzaghi: "La sua Inter non ha ancora recuperato la miglior condizione ma, dopo aver sofferto un po’ l’aggressività dei rossoblu, trova il modo di riportarsi in avanti. L’unico peccato è di aver tenuto in partita troppo a lungo il Bologna, pagando caro l’errore nella ripresa".