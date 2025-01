Nervosismo per alcune decisioni arbitrali non troppo felici e per una partita che lascia inevitabilmente un po' d'amaro in bocca

Marco Macca Redattore 15 gennaio - 23:29

Nervosismo per alcune decisioni arbitrali non troppo felici e per una partita che lascia inevitabilmente un po' d'amaro in bocca. Simone Inzaghi non può essere totalmente soddisfatto dopo il 2-2 contro il Bologna.

Ecco le considerazioni dell'allenatore dell'Inter ai microfoni di DAZN:

"Complimenti al Bologna, sapevamo sarebbe stato un avversario difficile. Per me la squadra ha fatto un'ottima partita, creando tanto e concedendo il giusto. Venivamo da un tour de force e non era facile. Siamo andati sotto dopo una deviazione, la squadra è sempre stata in partita, ha fatto quello che doveva fare. Bisogna rispettare l'avversario. Normale che ci sia un po' di amaro in bocca, potevamo fare il 3-2. Ma giocavamo contro una squadra fisica, che ci prendeva sempre alti, è stata una partita dispendiosa".