Dopo sei vittorie consecutive, l'Inter viene fermata dal Bologna. A San Siro la squadra di Inzaghi impatta sui rossoblu col risultato finale di 2-2. "Un asterisco in meno, ma un solo punto in più e alla fine i rimpianti sono di tutti. Dell'Inter che con Taremi sbaglia in volata un paio di gol quasi fatti, ma perché non del Bologna, che parte forte, gioca meglio, va in vantaggio e poi rimonta e non rinuncia mai al suo calcio?", sottolinea il Giornale.

"Italiano non frena, come sempre. Come se le sue squadre non ne fossero capaci, o forse è l'Inter che non gliene lascia nemmeno il tempo: 3 minuti e Dumfries pareggia. Contropiede perfetto, nato da un recupero di Bastoni a metà campo su Odgaard, uno di quei colpi che nel vecchio calcio erano fallo, ma ora non più, basta toccare prima il pallone, e Bastoni lo fa, tutto il resto non conta. L'Inter in casa e in svantaggio pareggia in contropiede e in contropiede va anche in vantaggio, pochi secondi prima del riposo".