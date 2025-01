Il calciatore ha parlato in conferenza stampa alla fine della gara recuperata contro il Bologna

«C'è sempre voglia di vincere specie davanti ai nostri tifosi. Non ci siamo disuniti, ma abbiamo subito il loro pareggio. Ma ci portiamo a casa un punto e 44 punti sono un risultato importante, ma non dobbiamo fermarci e pensare subito alla prossima». Da San Siro arrivano le parole di Matteo Darmian. Il giocatore nerazzurro ha parlato alla fine della gara tra Inter e Bologna. Queste le sue parole raccolte da fcinter1908.it.

-Non c'è ancora la capacità di tenere sempre la partita, spesso esposti e più fragili?

Penso che comunque abbiamo fatto un girone di andata importante anche se non siamo partiti nel migliore dei modi. Poi abbiamo ripreso il nostro cammino e non penso che bisogna fare paragoni con lo scorso anno. Abbiamo fatto una prima parte di stagione importante, siamo in una buona posizione e dobbiamo continuare così.