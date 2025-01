Inter, ecco come cambierebbe il calendario in caso di top 8

All'Inter basterebbe un pareggio per centrare l'obiettivo top 8 in Champions che toglierebbe due partite dal calendario

"Basta un punto all’Inter per la certezza di qualificarsi agli ottavi di Champions. I nerazzurri potrebbero passare anche perdendo di misura, ma poi occorrerebbe guardare i risultati delle altre partite. Ed, evidentemente, non è uno scenario da esplorare...". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulla situazione dell'Inter in Champions League. Qualora i nerazzurri riuscissero a centrare la top 8, porterebbero in dote un tesoretto di 24 milioni e migliorerebbero sensibilmente il calendario nel prossimo mese.