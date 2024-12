L'Inter saluta San Siro per il 2024 con una vittoria, una vittoria importante perché non banale. Il Como limita i nerazzurri, che sprecano troppo ma si scoprono anche pazienti. Una dote non da poco la pazienza, anche perché a volte i nerazzurri ci hanno abituato a nervosismi e sfuriate che hanno compromesso i risultati. L'Inter attende, muove palla senza scomporsi, concede poco agli avversari e potrebbe andare in gol molto prima di quanto fatto. Non è l'Inter brillante dell'Olimpico, ma è matura e contro un Como attento e ben messo in campo i nerazzurri si prendono tre punti importantissimi. Altro clean sheet e secondo posto dietro all'Atalanta, con una partita da recuperare in casa della Fiorentina.