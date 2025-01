"La delusione per quel che è stato e che sarebbe potuto essere è cocente in casa dei campioni d’Italia che forse, dopo il momentaneo 2-0 firmato proprio Martinez e Taremi, pensavano inconsciamente di aver già portato a termine la missione in Arabia Saudita. E invece così non è stato. Con una sconfitta amarissima, giunta allo scadere e dopo una rimonta rossonera che rischia di lasciare strascichi nelle certezze interiste. La sensazione è che dopo il 2-0 dell’iraniano in casa nerazzurra sia subentrata una non volontaria rilassatezza che è stata anche puntualmente pagata con errori personali evidenti su ogni rete avversaria.Inzaghi questa volta non è riuscito a dare la scossa ai suoi ragazzi, né a mantenere alta l’attenzione dopo il doppio vantaggio nerazzurro".