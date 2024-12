Inzaghi non ha nessuna intenzione di sottovalutare il Como e stasera schiererà la formazione migliore. Allarme in difesa

Simone Inzaghi non ha nessuna intenzione di sottovalutare il Como, anzi. Il tecnico nerazzurro questa sera, al netto delle assenze, schiererà l'undici migliore per battere la squadra di Fabregas. In difesa la coperta è cortissima, dopo Acerbi e Pavardi, fuori anche De Vrij e Darmian. "Contro il Como, Bastoni farà il centrale mentre il jolly Bisseck torna sulla destra con Carlos Augusto a chiudere il terzetto. Se Palacios non fa il titolare nemmeno con 4 assenti, qualcosa vorrà dire", sottolinea il Giornale.

"Nelle ultime 3 di campionato (Verona, Parma e Lazio) l'Inter ha segnato 14 gol, Fabregas farà bene a tenerne conto, ma sicuramente nel debutto da allenatore a San Siro non tradirà lo spirito del suo calcio, per cui l'Inter potrebbe davvero gonfiare ancora le sue statistiche, giocando stavolta al tutti per uno più che all'uno per tutti. Dove quell'uno è ovviamente Lautaro Martinez, per il quale in questo tramonto di anno, la porta avversaria pare stregata".