Libero – Inter, l’eco del 6-0 è arrivato forte. Dimostrata la sua doppia anima

"L’eco del 6-0 impartito a domicilio alla Lazio è così forte da arrivare nei salotti esteri e anche ex campioni come Kroos all'Inter ci giocherebbero. È certamente arrivato anche ad Atalanta e Napoli, le prime e più credibili rivali per il titolo: l’Inter è tornata a essere l’Inter dello scudetto. Convinta, lucida, travolgente". Il quotidiano Libero parla delle parole dell'ex calciatore su una squadra italiana nella quale giocherebbe e parla della vittoria dell'Olimpico. Ha rilanciato la squadra nerazzurra.

Ma l'Inter, è il consiglio del quotidiano, non deve specchiarsi troppo nel risultato travolgente della gara contro la Lazio. La squadra nerazzurra è riuscita nel corso degli anni a fare tanti gol negli scontri diretti come era successo nel 5-1 contro il Milan, un 4-0 alla Fiorentina, due volte 4-0 all'Atalanta, un 4-2 contro la Roma o un 3 a 0 rifilato al Maradona contro il Napoli. E sarebbe stata vittoria per 4-2 conto la Juventus se non fosse arrivato il pari bianconero nel finale. "L'Inter - spiega Libero - non deve bearsi della propria magnificenza".