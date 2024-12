Affidabilità, talento e carisma. Sono queste le qualità che lo hanno reso uno dei portieri più amati e rappresentativi della storia dell’Inter, un simbolo indelebile degli anni ‘90 per i tifosi nerazzurri. Oggi Gianluca Pagliuca compie 58 anni . Arrivato all’Inter nell’estate del 1994 , ha indossato la maglia nerazzurra per 234 partite , lasciando un segno indelebile nei cuori dei tifosi. Indimenticabile la straordinaria cavalcata in Coppa UEFA 1997/98 , culminata con il trionfo di Parigi contro la Lazio.

Ma il legame tra Pagliuca e l’Inter si è rafforzato soprattutto nei derby di Milano: con lui in porta, la stracittadina ha avuto spesso un sapore speciale. In dieci sfide contro il Milan, i nerazzurri non hanno mai conosciuto la sconfitta. Prestazioni sontuose, parate decisive e una leadership inconfondibile: Pagliuca è stato molto più di un semplice portiere. Per questo, nel 2021, il suo nome è entrato di diritto nella Hall of Fame nerazzurra, un riconoscimento che lo consacra tra i più grandi della storia interista.