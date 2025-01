Anche il Corriere dello Sport di oggi conferma le indiscrezioni lanciate da Fcinter1908.it nella giornata di ieri. Simone Inzaghi in Inter-Empoli sembra intenzionato a mandare in campo Taremi al fianco di Lautaro Martinez, concedendo un turno di riposo a Thuram, almeno dall'inizio. L'iraniano non sarà l'unico a cui il mister darà la chance di riscatto dopo Inter-Bologna. Si legge infatti:

"L’occasione è tripla per Taremi, Zielinski e Asllani. Ieri nella rifinitura ad Appiano sono stati provati nell’undici titolare da Simone Inzaghi. Dopo la prova non positiva contro il Bologna, saranno in tre a cercare riscatto contro l’Empoli per provare a dare risposte convincenti e a scacciare via le critiche in un’annata fin qui con pochissimi acuti.