"Occorre fare il proprio dovere con l’Empoli. Sulla carta dovrebbe essere tutto scontato o quasi. Ma la truppa di Inzaghi, nelle ultime uscite, ha mostrato un pizzico di stanchezza. La sconfitta in Supercoppa ha lasciato un’inevitabile amarezza. Ma, al di là del risultato, l’allarme è suonato soprattutto per quel finale in calando, peraltro non il primo in stagione.