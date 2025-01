"Il confronto tra le due partite e i 13 punti di distacco in Serie A pretendono l’Inter favorita assoluta. Tutti guardano al derby arabo come a una slot-machine pronta a far piovere una cascata di monete in grembo alla Beneamata. 9a Supercoppa italiana e aggancio alla Juve primatista; quarto trionfo consecutivo, come nessuno nella storia; 7o trofeo da interista per Inzaghi che raggiungerebbe il Mago Herrera e Roberto Mancini nell’Olimpo nerazzurro dei mister più vincenti. Lautaro è pronto a sbloccarsi per raggiungere in vetta, a quota 4 gol, Dybala, Del Piero, Eto’o. Ma, dal momento che un derby scontato non è stato ancora inventato, Inzaghi sa bene che stasera dovrà giocarselo al massimo, per meritarsi il jackpot", sottolinea la Gazzetta dello Sport.