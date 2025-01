Le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della finale di Supercoppa Inter-Milan in programma a Riyad

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A della gara con il Milan di domani, partendo dall'aggiornamento sulle condizioni di Marcus Thuram: "Ha avuto un lieve affaticamento. Vedremo le sue sensazioni, ma chiaramente non prenderemo rischi. Abbiamo altri giocatori importanti in quel ruolo, vedremo un attimo come si evolverà la situazione".