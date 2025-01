Barella non è solo la dinamo che accende l’Inter, ma è il custode di un sentimento: anche quando ha la luna storta, anche quando fatica a gestire le emozioni, c’è un intero popolo che si rivede in lui. Nella sfida dei cori, però, da tempo lo batte Calha, nerazzurro più osannato assieme a Lautaro. Il turco è all’ennesimo derby della vita e, anche se il passato milanista è scolorito nel tempo, questa non sarà mai una partita normale visto il vissuto che c’è. E ora tutti i nerazzurri, vicini e lontani, chiedono loro un’altra stella, meno nobile ma comunque ambita: dopo quella appuntata al petto vincendo il campionato nella sfida in casa del Milan ad aprile, il pensiero di alzare un trofeo direttamente in un derby di finale fa aumentare l’appetito. Per evitare l’uno-due beffardo, il tifoso rossonero si affida alle nuove regole di Conceiçao e, soprattutto, al suo miglior giocatore di stagione. Il Diavolo ha scoperto un po’ alla volta un Reijnders tutto nuovo: uomo squadra e pure uomo gol. Con quello al Verona è arrivato già a 9 reti stagionali: aveva pure scavalcato Pulisic, professione attaccante, in testa alla classifica dei cannonieri rossoneri, ma poi la Juve ha ben pensato di regalare un rigore all’americano nella semifinale di venerdì. L’assist all’olandese al Bentegodi glielo ha dato Fofana, una specie di gemello di “Tiji” nel vecchio Milan “fonsechiano”. Erano le colonne di un progetto naufragato, i giocatori più schierati dopo Maignan, ma anche Conceiçao ha fatto capire che non farà a meno di loro.