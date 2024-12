Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha concesso un'intervista ai microfoni di Radio Tv Serie A. Queste le sue parole sul futuro dello stadio di Milano: "Il progetto su cui stiamo lavorando oggi è il fratello gemello del vecchio progetto su San Siro. Non voglio assolvere la politica, ma va detto anche che in questi anni è cambiata anche la mentalità della gente. In molti dicevano che non volevano buttare giù San Siro e io gli rispondevo se avevano mai visto uno stadio moderno.