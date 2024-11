GdS – L’Inter cresce anche nel gioco ma resta un difetto da correggere

"Doveva essere sorpasso scudetto, è stato un aggancio di massa: da ieri sera l’Inter è “solo” una delle quattro inseguitrici del Napoli. Un’altra frenata in un classico di alta quota, dopo il ko con il Milan e il pareggio con la Juve: per chi cercasse il difetto di questa Inter con lo scudetto sul petto, che pure cresce nel gioco, eccolo qui". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sull'Inter.

"Come anche la solita macchia che rovina l’abito da sera di Lautaro e compagni: quella maledetta disattenzione davanti a Sommer nelle serate che contano in campionato. Anche quando l’Inter sembra avere in mano il controllo della partita, come per la rimonta subita dalla Juventus o sulla rete di McTominay di ieri", aggiunge la Rosea.