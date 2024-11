Ferrara: “Napoli anti-Inter? Non ho tutte queste certezze io perché…”

L’ex difensore Ciro Ferrara ha parlato così in studio a DAZN del pareggio di San Siro tra Inter e Napoli :

“Da quanti anni non c’era un campionato così, con sei squadre in due punti.

Napoli anti-Inter? Io tutte queste certezze non le ho, ci sono altre squadre anche che stanno facendo molto, molto bene.

Conte è riuscito a rimanere in vetta alla classifica, come aveva detto e come voleva. Grossa solidità del Napoli, ha fatto la gara che voleva fare", le sue parole.