Ambrosini: “Inter-Napoli, il pari è giusto. Ma sorride più Conte perché…”

“Pari giusto per l’andamento della gara, complicata per entrambe. Sorride più Conte per me, esce da San Siro con 4 punti dopo le gare con Milan e Inter.

Rigore non assegnato all’Inter? Olivera la tocca quella palla in area. Delicata come situazione. Non era rigore di Anguissa su Dumfries, dal replay mi sembra ancora meno rigore che in diretta", ha detto.