CorSera: “Inter, troppi gol presi a San Siro? Non per fragilità ma per…”

"Tornare a vincere, per scacciare i pensieri e soprattutto per rimanere in scia del Napoli. Per l’Inter c’è anche da eliminare la sensazione un po’ seccante di essere totalmente Calha-dipendente: se il turco non si vedrà prima di febbraio (il 2 c’è subito il derby) è giusto pensare anche a una alternanza Asllani-Zielinski in regia. E oggi contro l’Empoli dovrebbe cominciare ancora l’albanese-pisano (che è un ex dei toscani), anche per far cambiare idea ai tifosi, non numerosi ma ben distinguibili, che l’hanno fischiato mercoledì, al momento del cambio contro il Bologna. Inzaghi — in tribuna per squalifica — aspetta i rientri a pieno regime di Acerbi e Mkhitaryan, ma oggi dal primo minuto dovrebbe riproporre dopo quasi due mesi solo Pavard", spiega il Corriere della Sera.