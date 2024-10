GdS: “Inter, il grande calo: cosa c’è dietro il cambiamento. Che enigma per Inzaghi”

"L’Inter è davvero cambiata. Si è fatta un po’ frivola, perfino snob, e non servivano quei due sinistri di Kenan Yildiz per rendersene conto: l’imborghesimento del dopo-stella si è fatto evidente, preoccupante. Di questo si parlerà già oggi, ad Appiano ma pure in viale della Liberazione perché il problema è collettivo e va risolto con uno sforzo d’insieme tra le varie anime del club. Intanto, dell’aura magica che accompagnava la squadra di Inzaghi nella rincorsa verso lo scudetto numero 20 non c’è più traccia: già dalla prima giornata a Genova si era capito che la scalata in campionato sarebbe stata molto meno agevole. Settimana dopo settimana, infortunio dopo infortunio (anche per lo staff medico c’è molto più lavoro di prima...) fino all’ultimo strambo ping-pong di San Siro contro la Juve, la differenza da un anno all’altro è perfino aumentata. Se i gol segnati in Serie A finora sono tre di meno (24 nel 2023-24 contro i 21 di questa stagione), è alla voce “reti subite” che crolla il sistema: si è passati da 5 a 13, quasi il triplo, certificazione massima di una diversa cattiveria nel difendere in trincea.