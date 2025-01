"L’Inter piomba sul traguardo degli ottavi come usava Bolt, guardandosi attorno e controllando gli altri: se batte stasera il Monaco a San Siro, o pareggia, è certa del passaggio diretto; se inciampa, non è escluso il rischio playoff, che sarebbe una gran brutta grana: due partite in più in un calendario già stressato, dovendo fare la guerra a un Napoli che durante la settimana recupera e si allena. Inzaghi non intende franare. Il lasciapassare di un pareggio non gli basta, vuole vincere per restare nelle prime quattro ed evitare le migliori del ranking (verosimilmente Liverpool, Arsenal, Barcellona) fino alle semifinali. Gli altri due risultati, minimo, complicherebbero l’accoppiamento agli ottavi", si legge su La Gazzetta dello Sport.