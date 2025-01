"I quattro squilli di Lecce irrobustiscono il primato dell’Inter quanto a gol segnati: 55, sette in più dell’Atalanta, seconda in questa graduatoria, e 18 più del Napoli (37). In Serie A, l’Inter ha il miglior attacco e la seconda difesa. Quanto a gol incassati, primeggia il Napoli, seppure di poco, con quindici contro diciotto. La cosa interessante però è un’altra: in Champions, l’Inter è la squadra meno perforata, appena una rete subita, a fronte delle due prese da Liverpool e Arsenal. Prolifica in Italia e impermeabile in Europa: il doppio registro esprime la capacità di sapersi modulare a seconda del contesto. In Champions, l’Inter non può spadroneggiare e punta sull’attenzione difensiva. In Serie A, alza le vele dell’attacco. L’Inter sa farsi concava e convessa secondo necessità e ambiente e la cosa dimostra quanto la squadra sia matura e padrona di sé", scrive Gazzetta.