Il Giornale – Inter-Juve, questione di assenti. Chi peserà di più?

Il Giornale parla di Inter-Juve dal punto di vista delle assenze. Quella di Calhanoglu che fa sentire la sua tutte le volte che non è a disposizione dell'Inter, quella di Acerbi che sarà sostituito da de Vrij e cambia poco e per Carlos Augusto solo un cambio in meno, ma il più grave degli infortuni dato che resterà fuori un mese.

Anche la Juve ha delle assenze: manca Bremer e dovrà farne a meno per tutta la stagione: "Questo è un vero problema per la Juve. Perché per Nico gioca Conceicao e c’è Weah pronto a dargli il cambio, staffetta fra figli d’arte. Per Koopmeiners gioca l’altro “junior” Thuram. Non è in mezzo al campo il problema bianconero. Manca anche Douglas Luiz, non può ancora essere un rimpianto, forse lo è solo averlo comprato, ma anche lì è ancora troppo presto per l’ultima parola", si legge.