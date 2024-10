Nel giorno dell'attesissimo Inter-Juve, Tuttosport presenta così la sfida di San Siro che per l'ennesima volta sarà sold out. "Lo status di favorito non piace a nessuno dei due, così Thiago Motta e Simone Inzaghi giocano sulla pretattica alla vigilia del derby d’Italia e scaricano sull’avversario la responsabilità di partire con il vantaggio del pronostico. Un derby d’Italia, a parole, vissuto con i piedi di velluto anche se stasera le squadre mostreranno i muscoli: i due tecnici non si punzecchiano, al contrario tessono lodi sul lavoro altrui per spostare l’attenzione sull’avversario, in particolar modo la Juventus che arriva all’appuntamento di San Siro dopo la prima sconfitta stagionale (contro lo Stoccarda in Champions) e con gli uomini contati dal momento che non recupera nessuno dall’infermeria".