È l'Inter la favorita. È il refrain degli allenatori che sono lì, che lottano per lo scudetto. Simone Inzaghi non si è nascosto e anzi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Non so se si tratti di strategia, o altro. So solo quelli che sono i nostri obiettivi, ovvero giocare il maggior numero di partite, in modo da andare il più avanti possibile nelle Coppe, e dare soddisfazioni in campionato".