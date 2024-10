Inter-Juve, San Siro sold out e tanti vip in tribuna. Coreografia e incasso…

Alle 18 il fischio d'inizio di Inter-Juve in un San Siro sold out

San Siro è pronto a indossare il vestito più elegante. Alle 18, infatti, scenderanno in campo Inter contro Juve, un derby d'Italia che si preannuncia spettacolare. Lo stadio sarà ancora una volta tutto esaurito, i cancelli apriranno alle 16 (due ore prima del fischio d'inizio) e per l'occasione sarà predisposta una coreografia che coprirà tutto l'impianto, distribuendo 50 mila bandierine nerazzurre ai tifosi.

"Tra gli ex giocatori saranno in tribuna Materazzi, Zamorano, Cruz, Cambiasso e Colonnese. C’è curiosità per conoscere l’incasso ufficiale del match dopo che proprio la stracittadina aveva stabilito il record di incassi per la Serie A: 75.366 spettatori presenti contro i rossoneri ed entrate pari a 7.626.430 euro. Per l’ultimo Inter-Juve, disputato a Milano lo scorso febbraio, erano invece accorsi allo stadio 75.547 appassionanti generando 6.296.245 euro di incasso. Quello di stasera sarà il primo di una serie di pienoni attesi nello stadio interista, visto che poi a inizio novembre (tra il 6 e il 10) arriveranno alla Scala del calcio prima l’Arsenal in Champions League e poi il Napoli dell’ex Antonio Conte".