"In Italia mi sento a casa, sono anche vicino a Belgrado. Amo il clima e la cucina, mi piace vivere a Roma insieme alla mia famiglia e spero di rimanere qui ancora per tanti anni. Genoa? Sarà difficile batterli, giochiamo contro una squadra che ha bisogno di punti per la classifica però noi giochiamo in casa e vogliamo regalare ai tifosi un'altra vittoria". Così Adam Marusic, difensore della Lazio, presenta la sfida contro il Genoa ai canali ufficiali del club biancoceleste.