L'Inter passa in vantaggio ma non chiude la gara e tiene vivo lo Sparta Praga nettamente inferiore ai nerazzurri

"Contava vincere, l’Inter ha vinto ed è salita al quarto posto della classifica unica della nuova super Champions League, alla pari con l’Arsenal, terzo soltanto per miglior differenza reti, più dodici contro più sette. All’Inter basterà un punto contro il Monaco, mercoledì a San Siro, per entrare tra le prime otto e accedere direttamente agli ottavi, senza passare per la rottura di scatole dei playoff. Nel gelo di Praga, con la temperatura sotto lo zero, l’Inter ha battuto lo Sparta, avversario di gran lunga inferiore e però in gara fino all’ultimo", analizza La Gazzetta dello Sport.