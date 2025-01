Friis: “Inter fortissima, contento per come l’abbiamo affrontata. Contro di loro…”

Lars Friis, allenatore dello Sparta Praga, ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto nel match con l'Inter di stasera. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di FcInter1908.it in Repubblica Ceca: "Se penso alla partita sono contento per quello che i ragazzi hanno fatto contro un avversario così forte. Tornavamo a giocare dopo lo stop del campionato, sono molto contento per quello che sono riusciti a fare i ragazzi. Abbiamo fatto bene, non è facile affrontare l’Inter quando gioca in trasferta.

Giocano molto bene in transizione, noi abbiamo creato e avremmo dovuto segnare nelle occasioni avute. Sono contento per come abbiamo giocato, meno perché non abbiamo sfruttato le chance. C’è tempo comunque prima della ripresa del campionato e fino ad allora possiamo migliorare ulteriormente. Non abbiamo ottenuto il risultato sperato, così come in altre gare, ma impariamo tanto dai 90' di stasera contro una squadra molto forte come quella di Simone Inzaghi".