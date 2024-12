"Però... è qui che nasce l’ottimismo di Inzaghi: se l’Inter anche senza l’apporto realizzativo di Lautaro Martinez sta tenendo il ritmo giusto nelle due competizioni, chissà cosa potrà succedere quando il capitano tornerà a dare del tu alla porta avversaria. Lautaro - lo ha ammesso pure lui - ha indubbiamente patito quanto accaduto in estate. Prima la Copa America, quindi le poche vacanze e una preparazione ridotta all’osso. Avrebbe avuto bisogno di staccare un mese per rincarire le pile, ma non ha avuto questa opportunità. Adesso la medicina scelta da Lautaro e da Inzaghi è quella di giocare, ritrovare la miglior confidenza restando in campo. Per questo motivo il tecnico è tentato di confermarlo anche per la decisiva trasferta a Leverkusen di martedì. Fra oggi e domani Inzaghi sceglierà cosa fare: considerando il modo di giocare dei tedeschi è probabile la conferma di Thuram, con Lautaro che potrebbe dunque scalzare Taremi dal suo ruolo di titolare fisso in Champions".