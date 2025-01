L'Inter non va oltre il pari con il Bologna. Ribalta il risultato dopo essere andata sotto, ma si fa riprendere e non ha la forza per trovare il gol del 3-2. Inzaghi spera giustamente di recuperare il prima possibile tutti gli infortunati.

"Niente meno uno, l’Inter deve accontentarsi di salire a meno tre dal Napoli. Un passettino in avanti, sempre meglio di niente, considerato che resta l’asterisco del recupero contro la Fiorentina, per una potenziale parità di classifica con la capolista, 47 a 47. Magra consolazione il secondo posto in solitaria: staccata l’Atalanta, oggi terza un gradino sotto. La vittoria di domenica pomeriggio a Venezia aveva mascherato e imbellettato la realtà; l’Inter di gennaio ha perso qualcosa, è meno dominante. Anzi, ieri sera ha subito per lunghi tratti la personalità del Bologna e, osservato da questa prospettiva, il punto sembra guadagnato. Sul 2-2 il Bologna ha smesso di osare, Vincenzo Italiano temeva l’ennesima beffa. Comprensibile, però ha perso un’opportunità", analizza La Gazzetta dello Sport.