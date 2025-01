«Io non lo so cosa sia essere felici davvero con il calcio, ma spero di giocare abbastanza a lungo per scoprirlo». Quando aveva vent'anni Tammy Abraham fu spedito in prestito in Galles e si lasciò sfuggire questa frase. Possiamo dire con abbastanza certezza che sette anni dopo lo abbia scoperto. Perché quando entri dalla panchina e in poco meno di un quarto d'ora segni in un derby, al 93', in rimonta, e regali alla tua squadra un trofeo (che vale pure 11 milioni) allora il paradiso (calcistico, s'intende) lo immagini più o meno così. L'inglese si prende anche il premio di MVP della finale che però farebbe bene a dividere con Rafa Leao: quando entra lui, pure non al massimo, il Milan cambia volto.