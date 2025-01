Il consiglio dello staff medico è quello di non rischiare, ma l'ultima parola spetterà a Simone Inzaghi. Marcus Thuram questa sera difficilmente scenderà in campo, al massimo andrà in panchina. La lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra accusata contro l'Atalanta, non è da sottovalutare, c'è il rischio di peggiorare la situazione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Inzaghi non vuole rischiare Thuram e ieri ha perso anche Correa. Ci sarà Taremi al fianco di Lautaro, con Arnautovic unica alternativa offensiva in panca.