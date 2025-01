Simone Inzaghi e Sergio Conceiçao hanno vinto 8 finali a testa. Sanno come va affrontata una finale, soprattutto sanno che la cosa più importante è infondere serenità ai giocatori. Il tecnico nerazzurro ha vinto 3 volte la Coppa Italia e 5 volte la Supercoppa. Sergio Conceiçao 4 volte la Coppa di Portogallo, 3 la Supercoppa, 1 volta la Taça da Liga, cioè la Coppa di Lega. Sono gemelli. Come fanno? Eh, domanda semplice, risposta complessa.

Guido Guerrieri, ex portiere della Primavera della Lazio, ha spiegato così: «Inzaghi ti faceva sentire il più forte, il più sicuro, il più bravo. Ricordo discorsi in cui si strappava le giacche e giorni liberi dopo vittorie importanti. Sa toccare le corte giuste e tenerti sul pezzo. Sapevamo di poter vincere per lui contro chiunque. E poi è trasparente, nel bene e nel male». Emerge il ritratto di un allenatore coltellino svizzero: sa essere forte ma anche pacifico, deciso e calmo.