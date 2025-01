Nove anni in nerazzurro e un triplete. Walter Samuel sa bene cosa significhi giocare un derby. In vista della finale di Supercoppa, l'ex difensore gioca in anticipo Inter-Milan. "Lasciate stare Lautaro... Si parla tanto di lui, anche troppo. Basta che sbagli una rete e sembra che sia successa chissà che tragedia... La preoccupazione, per fortuna, è più degli altri che sua. Lui è un ragazzo davvero d’oro: positivo, generoso, mette sempre davanti la squadra a se stesso. Potete immaginare quanto gli voglia bene io per tutte le gioie che mi ha dato, come argentino e come interista. È normale che per un attaccante sia importante metterla dentro e che, quando non succede, possa rimanerci un po’ male, ma non c’è il minimo pericolo o allarme".