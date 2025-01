Tante insufficienze ai giocatori nerazzurri nelle pagelle di Tuttosport di Inter-Milan. Tra i peggiori Kristjan Asllani , voto 5 per il centrocampista albanese: "Lascia troppi spazi". 5 anche per Yann Bisseck : "Diligente, con umiltà: dorme sul taglio del 3-2 fatale". 5,5 per Yann Sommer : "Ha la responsabilità del gol di Hernandez su punizione: la palla arriva sul suo palo ma si butta con ritardo. Elettrico quando in tuffo respinge all’altezza della linea di porta un colpo di testa di Morata".

5,5 anche per Simone Inzaghi: "L’Inter non pare al massimo dall’inizio, ma senza Thuram e di fatto Calhanoglu il gioco ne risente". Il migliore, invece, è Lautaro, 7: "Alla faccia del bomber in crisi perché non segna. La rete è una gemma colorata bellissima: controllo di destro in area per spostarsi la palla sul mancino e con una finta inganna Maignan con un tiro sul primo palo dopo aver fatto intendere che l’avrebbe messa dalla parte opposta".