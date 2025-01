"L’Inter non ha avuto noie ieri nella trasferta di Lecce: Denzel Dumfries ha confermato la sua fama di goleador, Lautaro Martinez ha dimostrato di aver “ritrovato” la porta con regolarità, come già a Praga. E gli altri due centri, di Davide Frattesi e Mehdi Taremi, hanno ribadito che la rosa larga in questi casi aiuta. Il Monaco, terzo nel campionato francese, comunque è in corsa anche per gli ottavi, visto che è decimo a tredici punti, punteggio da ottavo posto ma è dietro solo per la differenza reti. Sabato i monegaschi hanno steso il Rennes 3-2, oltre a Singo (fuori) non sono segnalati inconvenienti. Inoltre la banda di Adi Hütter ha il morale alto dopo l’eurosuccesso sull’Aston Villa della settimana scorsa. Non dovrebbe venire a San Siro in gita", aggiunge Gazzetta.