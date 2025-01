1 di 8 POKER INTER, INZAGHI SORRIDE PER 7 MOTIVI

L'Inter cala il poker a Lecce: finisce 4-0 grazie ai gol di Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi. Con questa vittoria, Simone Inzaghi è diventato l’allenatore che ha impiegato meno panchine per raggiungere le 200 vittorie nella storia della Serie A: 200 successi in 332 gare; superato Massimiliano Allegri (200 in 338 partite).