Il piano nerazzurro per la trasferta dell'Olimpico è chiaro: sarà fondamentale un duello tra tutti in campo

Il rendimento della Lazio richiede attenzione maniacale in casa Inter nella preparazione della partita. Domani si scenderà in campo in una trasferta insidiosissima, per cui Inzaghi chiederà il massimo alla squadra ed è chiamato a metterci del suo. L'allenatore nerazzurro si è portato avanti nella giornata di ieri, spiegando come provare a battere i biancocelesti. Sottolinea infatti la Gazzetta dello Sport: