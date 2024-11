Una Serie A così equilibrata non la si vedeva da tempo: dopo 12 giornate ci sono ben 6 squadre nello spazio di soli 2 punti. Il Corriere della Sera parla di questa anomala situazione: "Bisogna tornare indietro di quarant'anni per trovare sei squadre racchiuse in due punti in testa al campionato di serie A dopo dodici giornate. [...] Merito del quartetto della Rivoluzione, che viaggia a un'altra velocità rispetto a un anno fa: Napoli, Atalanta e Fiorentina hanno tutte 5 punti in più, la Lazio di Baroni addirittura 8. Ma colpa anche di Inter e Juve che di questi tempi erano già lanciate in un duello scudetto che si esaurì solo a febbraio: la squadra di Inzaghi ha 6 punti in meno, quella di Thiago Motta è indietro di 5 lunghezze rispetto all'ultima versione allegriana".

"Qualcuno deve accelerare. Quel «qualcuno» è soprattutto l'Inter «che ha vinto 8 partite delle ultime 10, ma doveva vincerne 10 su 10...» come ha detto con un certo sarcasmo Inzaghi. Il tecnico campione d'Italia ha ostentato soddisfazione e la sua squadra ha giocato due buone partite in quattro giorni contro due avversarie come Arsenal e Napoli: ma ai nerazzurri mancano i gol di Lautaro, le vittorie negli scontri diretti (arrivati tutti dopo le fatiche di Champions) che erano il marchio di fabbrica, come del resto la solidità della difesa. L'impatto della nuova coppa sembra molto diverso rispetto al passato e il Napoli ha un grosso vantaggio a non frequentare l'Europa: ma Atalanta e Juve fanno la Champions come l'Inter, la Lazio è in testa all'Europa League e la Fiorentina è in alto in Conference".