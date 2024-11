L'ultima giornata di Serie A è stata caratterizzata da forti polemiche: tanti gli episodi arbitrali contestati, dal rigore concesso all'Inter in occasione del match contro il Napoli (successivamente sbagliato da Calhanoglu) a quello non assegnato all'Udinese dopo un evidente tocco di braccio di Hien nella gara di Bergamo contro l'Atalanta.

Il giorno dopo, in occasione di un appuntamento organizzato da tempo dalla Lega Calcio a Lissone, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha invitato alla calma: "Prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro. Dall'altra parte, cerchiamo di essere più riflessivi, serve rispetto. Chiedo di essere il più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima si incendia. Non posso mica fare ogni volta una conferenza e dire: a te questo, a te questo.. Se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera (a Open VAR su DAZN, ndr) che è un errore".