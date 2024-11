Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Salvatore Masiello, ex calciatore, ha parlato così di Antonio Conte: “Conte è un vincente, quando ebbi la possibilità di lavorare con lui a Bari vincemmo il campionato di B. Non lascia nulla al caso, prepara tutti i dettagli al 100%, poi entra benissimo nella testa dei calciatori e dà delle motivazioni forti. Il suo obiettivo è vincere, sia in prima persona che come gruppo.