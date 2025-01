Tornato sul luogo del delitto in Medio Oriente, Inzaghi ha l’ambizione di aggiungere un altro piano nel grattacielo di famiglia. Mai nessuno prima di lui è riuscito a vincere la Supercoppa per quattro edizioni di fila, il Milan gigantesco di Fabio Capello si è fermato a 3 tra il 1992 e il 1994. Sarebbe la nona nerazzurra in 13 partecipazioni, come la Juventus, che guida questa classifica, ma che sta per giocare addirittura la sua 18a edizione. Per riuscirci, c’è di mezzo l’Atalanta, da sfidare in semifinale oggi e da superare domani in campionato. La rivalità tra nerazzurri si è fatta più ampia, attraversa il deserto e poi con un soffio torna indietro in Italia. Inzaghi per primo è consapevole che questa sarà tutt’altra partita rispetto al party di fine estate (4-0 a San Siro contro la Dea).